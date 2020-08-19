بعد طلاقها.. مي حلمي تتبرع بفستاني زفافها.. شاهد

رنا صلاح الدين - بعد أيام قليلة من طلاقها من زوجها الفنان محمد رشاد، أعلنت الإعلامية المصرية مي حلمي تبرعها بفستاني زفافها، وقد وصفت أحدهما بأنه الأقرب لقلبها.

مي نشرت مقطع فيديو وهي تحتضن الفستان، على حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: “المره دي غير قررت اهدي فستان فرحي لعروسة هتتجوز قريب ايوه فستان من فساتيني هدية بما إني أكتر عروسه لبست فساتين فرح لنفس ذات الفرح”.

وتابعت: “قررت أهدي فستان منهم وخصوصا أقربهم لقلبي لحد يكون قرب يتجوز حد يكون ناقصه فستان الفرح بما إني عارفه معاناة فستان الفرح عامله ازاي ، الفرحة مش اني أركن الفستان فوق الدولاب بعد الجواز الفرحه اني افرح غيري بأغلي حاجه عندي”.

وأضافت: “اه ليه ذكري حلوه بس انا لبست بدل الفستان أربعة ايه المشكله أما أهدي حد فستان من ٤ وياريت كلنا نعمل كده مدام مش هنلبسو تاني نفرح غيرنا.. مش بس فستان.. الفوتوسيشن كمان هديه : المصور @forsh_focus_photographer والمكياج كمان هيكون هديه،،،،، واسمحولي احضر الفرح لو مش هضايقكم.. الفستان تصميم @ghaly_official1".

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وعلى الرغم من أن مي كانت تنوي التبرع بفستان واحد، لكنها تبرعت بفستاني زفاف لعروستين، ونشرت صورة جمعتها بهما، وعلقت: “الي بيقعدلك في الدنيا عملك الطيب وسيرتك الحلوه بين الناس، دول سهام ودينا العروستين الي هنعملهم فرحهم من قلبي بشكركم انكم رضيتم تلبسو فستاني".

وأضافت: “اما بقيت الفرح كل الناس الي هعملها منشن دي طلبو يساعدو معانا في فرح سهام ودينا اه وامينه هتغني في الفرح وانا اول المعازيم ربنا يهنيكم".