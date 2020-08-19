شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "أماكن السهر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الهضبة عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، توزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.

وكانت صحيفة فاريتى variety، أعلنت عن مفاجأة كبرى لعشاق الهضبة عمرو دياب فى جميع أنحاء العالم وبالتحديد الوطن العربي، بعد تعاقده مع شركة أمريكية لإنتاج مسلسل تلفزيونى عالمى، من المقرر ان يطرح خلال الفترة القادمة عبر منصتها.

وكشفت الصحيفة، عن تفاصيل تعاقد الهضبة عمرو دياب مع الشبكة الأمريكية للعودة مرة آخرى للدراما بعمل تلفزيونى موسيقى لم يتم الكشف عن عنوان له حتى الآن، بعد آخر عمل له مع النجمة يسرا فى فيلم "ضحك ولعب وجد وحب"، الذى عرض عام 1993.

ونقلت الصحيفة تصريحات للهضبة عمرو دياب، والتى أبدى فيها عن سعادته بعد التعاقد على هذا العمل الجديد، قائلاً "أؤمن دائماً ان الفن لغة عالمية، تمكن الجميع من بناء جور وروابط وثقافات متنوعة من خلال الموسيقي، والأن مع العمل الجديد انا متحمس لأنه سيصل إلى أكثر من 193 مليون مشترك فى أكثر من 190 دولة حول العالم، بمحتوى فنى جديد صنع فى مصر ويستمتع به العالم بأكمله".

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وأبرزت الصحيفة العالمية، محطات وجوائز الهضبة عمرو دياب، فى تقريرها الذى كشفت فيه عن تفاصيل تعاقد الهضبة مع منصة نتفليكس التلفزيونية، حيث أنه الفنان الأفضل مبيعاً فى الشرق الأوسط والحائز على ٧ جوائز "ورلد ميوزك أورد" و ٦ جوائز "أفريكان ميوزيك أورد".

يشار أن الشاعر الغنائى تامر حسين، شوق جمهور الهضبة عمرو دياب، بجزء من كلمات أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، المقرر طرحها قريبا، مشيرا إلى وجود نسخة مسربة لكن لا تتعدى جودتها نحو 5% من الأغنية الأصل، مطالبا الجماهير بانتظار النسخة الأصلية لأنها أفضل بمراحل.

وكتب تامر، عبر حسابه على تويتر "ده حبيبى لو نزِل.. على الأرض فى ناس تعتزِل، الكوالتى اللى نزل 5% من الأغنية الأصل متسرب من الكليب، ونص الكلام الناس تقريباً سمعاه غلط، فى معانى متغيرة تماماً، استنوا النسخة الأصلية لأنها أحلى بمراحل وأتمنى ماحدش ينشره".