شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لـ أمينة خليل على انتقادات رواد السوشيال ميديا لصورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة أمينة خليل إنها كانت تنتظر طرح فيلم "توأم روحى"، مشيرة إلى أنها شديدة السعادة بمشاركتها في هذا العمل، حيث إنه يجمع بين الرومانسية والأكشن، وأن عودة السينما بشكل عام من جديد هي خطوة مهمة في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وعلقت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc، الذي يذاع على قناةdmc على انتقادات البعض لها بسبب بعض صورها على السوشيال ميديا: "طول عمري بقول إن السوشيال ميديا لازم الواحد يفصل حياته عنها شوية".

وكانت أكدت النجمة أمينة خليل أنها متحمسة بشكل كبير لعرض فيلمها الجديد " توأم روحي"، الذى من المقرر عرضه غدا الأربعاء في دور السينما، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "لا أستطيع الانتظار حتى يوم الأربعاء عندما يعرض فيلم "توأم روحي" في دور السينما " 19/8/2020.