شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يكشف تفاصيل دوره فى فيلمه الجديد "توأم روحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حسن الرداد عن فيلمه الجديد "توأم روحي": "إن السيناريو كان جذابا للغاية، ومختلفا عن باقي الأفلام الرومانسية الأخرى، وعندما قرأت الورق الخاص بالفيلم وجدت أنها فرصة جيدة أن أشارك فى هذا العمل"، مشيرا إلى أن دوره في الفيلم لشخص يعاني من أزمة معينة، ولديه الكثير من العلاقات، وأثرت تلك الأزمة على حياته بشكل كبير للغاية.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، الذي يذاع على قناة dmc، أن نزول الفيلم في ذلك الوقت هو تحدٍ كبير خاصة مع تقليص الأعداد في السينما، مشيرا إلى أن الفيلم تم تصوير أجزاء منه خارج مصر، وكان لا بد من تغطية تلك التكلفة الكبيرة وتعويضها، مؤكدا أن تلك الخطوة ستعمل على تحريك المياه الراكدة بسبب أزمة كورونا.

وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم عام 2018 وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد المصرى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ومحمد لطفى وسامية الطرابلسى، من تأليف هشام ماجد وشيكو، وتدور أحداثه حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.

يذكر أن الحياة أعيدت لدور العرض منذ فترة بعد 3 أشهر من الاغلاق للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث قررت الحكومة المصرية اعادة تشغيل دور العرض بنسبة 25% فقط وهو ما جعل القائمين عليها يعرضون أفلام شهر يناير وفبراير مرة أخرى، ولكن مع توقعات زيادة نسبة التشغيل إلى 50% جعل المنتجين يتشجعون على طرح أفلامهم .