شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عابدين تتفاعل يوميا على السوشيال بعد تراجعها عن الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد التراجع عن قرار الاعتزال الذى كانت اتخذته فى شهر مايو الماضى، ظهرت الفنانة نهى عابدين بكثافة على السوشيال ميديا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأصبحت متفاعلة عليها بشكل كبير، حيث تنشر يوميا صور جديدة لها وتظهر بكامل أناقتها وجمالها، كما تغرد يوميا بمقولة أو تنشر صورة مرفقة بتعليق لها، وكان آخر صورة نشرتها على حسابها على تويتر العام الماضى، لكنها عادت بقوة على السوشيال ميديا كما تتفاعل مع الأحداث الجارية بالتغريدات.

وفى سياق متصل تشارك الفنانة نهى عابدين فى حكاية "ضى القمر"، إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا"، للنجمة كندة علوش مع المخرجة مريم أحمدى، حيث تجسد فى العمل دور زوجة الفنان محمد شاهين الذى تتعاون معه للمرة الخامسة فى الدراما، حيث شاركا سوياً، خلال أربعة أعمال سابقة هم "ونوس" مع النجم الكبير يحيى الفخرانى عام 2016، و"لدينا أقوال أخرى" مع النجمة يسرا عام 2018، و"سيدنا السيد" مع جمال سليمان عام 2012، و"الكابوس" مع غادة عبد الرازق عام 2015. وشاركت نهى عابدين فى رمضان الماضى خلال مسلسلى "ليالينا 80" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة اياد نصار وصابرين، غادة عادل، خالد الصاوى، وميدو عادل ومحمد على رزق ورنا رئيس ومنة عرفة وحسنى شتا ونورهان وسارة التونسى وندا بهجت وعدد آخر من الفنانين. كما شاركت أيضاً فى مسلسل "اتنين فى الصندوق" تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى. Advertisements







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