شكرا لقرائتكم خبر عن أمل عبد المنعم مدبولى عن صورة والدها وشويكار: الناس الحلوة رحلوا من الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أمل مدبولى، ابنة الكوميديان الكبير الراحل عبد المنعم مدبولى، عن صورة قديمة لوالدها مع الفنانة الراحلة شويكار، التى وافتها المنية يوم الجمعة الماضى، عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض، ناعية الفنانة الراحلة وداعية بالرحمة والمغفرة لها ولوالدها.

ونشرت أمل، الصورة عبر حسابها على فيسبوك، صحبتها بتعليق: "يعنى خلاص، كل الناس الحلوة رحلوا عنا، ألف رحمة نور".



عبد المنعم مدبولى وشويكار

وكانت أمل عبد المنعم، ابنة الراحل الكبير عبد المنعم مدبولى، قالت مؤخرا إن والدها كوميديان كبير، مشيرة إلى أنه يعشق الكاراكترات الخفيفة التى تنال إعجاب الجمهور، كما أنه كان دائم التفكير فى إضحاك الناس فى كل وقت، مشيرة إلى أن مدبولى كان يشعر بقيمة المسرح والتطور المسرحى، حتى أنه كان يقضى وقت فراغه فى طرح أفكار لمسرحيات جديدة لإضحاك الناس فقط.

وأوضحت أمل عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الاعلامى محمد شردى، أن عبد المنعم مدبولى وفؤاد المهندس كانا أصدقاء للغاية منذ الخمسينات، وقدما العديد من الأعمال سوياً، لافتة إلى أنه لم تكن هناك غير بينهما مثلما قال البعض، كما لم يفرق مع مدبولى مين اللى يتكتب اسمه قبل التانى فى الإعمال الفنية، ولكن كانا يحبون بعض فقط، وعن الخلافات التى دبت بينهما، أكدت أمل عبد المنعم أن الصحافة التى "كبرت" الخلاف بينهما، وأن ما حدث بينهما خلاف صغير وراح لحاله، موضحة أن فؤاد المهندس كان مع والدى فى مرضه وقبل وفاته كان يتحدث معه عبر الهاتف، حتى أنه لم يفهم كلام والدى من شدة التعب، وعلمت ذلك الطبيب المعالج.