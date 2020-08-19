شكرا لقرائتكم خبر عن إيلي فانينج ترتدى كمامة تحمل اسمها فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة إيلي فانينج وهي في لوس أنجلوس، حيث ظهرت وهي ترتدي كمامة كتب عليها اسمها وذلك حفاظا علي نفسها من الإصابة بفيروس كورونا، وظهرت وهي ترتدي فستان أبيض في محاولة لتخفيف درجات الحرارة المرتفعة، حاملة تحفة فنية علي شكل كلب، وذلك بعدما قضت وقتًا مع أختها داكوتا في ظل توقف الإنتاج السينمائي بسبب فيروس كورونا.

شاركت إيلي فانينج مؤخرا في مسلسل The Great والذي عرضته شبكة Hulu ، وهو العمل الذي يتكون من 10 حلقات طرح متتالية المسلسل الجديد يدور حول اضطرار أميرة ملكية أن تعيش في ريف بالنمسا، وذلك خلال القرن السابع عشر وكلن عليها الاختيار بين سعادتها الشخصية، ومستقبل روسيا، عندما تقوم بالزواج من إمبراطور.

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مسلسل The Great، من بطولة فيل ويبستر، كريستوف تيك، تشارلي برايس، مايكل أودين كارترايت، إيلي فانينج، بايو جاباداموسى، نيكولاس هولت، فلورنس كيث روتش، بول أوكيلي.