شكرا لقرائتكم خبر عن الشاب خالد يطرح "جميلتى بيروت" دعما للشعب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب الجزائرى الشاب خالد أغنية جديدة بعنوان "جميلتى بيروت"، من إخراج إيلى بربرى وألحان محمد يحيى، عبر يوتيوب تضامنًا ودعمًا للشعب اللبنانى بعد أحداث انفجار مرفأ بيروت.

وتعد أغنية "جميلتي بيروت"، التعاون الثالث بين محمد يحيى والشاب خالد بعد دويتو "ماس ولولى" مع ديانا حداد.

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يشار إلى أن الشاب خالد، أصدر فى مايو الماضى أغنية جديدة، اختار لها عنوان "يا دلالى"، وتزامنت مع الحجر الصحى الذى كان مفروضا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وقبل سنوات قليلة، ذكرت تقارير إعلامية أن الشاب خالد حصل على الجنسية المغربية واستلم جواز سفره المغربى، بعد انتهاء حفل فنى كان قد أحياه فى مدينة الدار البيضاء.

ولقد حقق كليب "وانت معايا" أكثر من ١8 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" التى قدمها النجم تامر حسنى ويجمعه بالشاب خالد ويشارك بها أيضًا النجم المغربي عبدالفتاح الجريني والمطرب التونسي بلطي، والأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع جلال الحمداوي وإخراج سعيد الماروق .