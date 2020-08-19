10 صور مثيرة.. هكذا احتفلت كايلى جينر بعيد ميلادها فى أسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت عارضة الأزياء ونجمة تليفزيون الواقع كايلى جينر بعيد ميلادها الـ23، ورغم صغر سنها لكن استطاعت أن تجمع ثروة جعلتها تحصل على لقب المليارديرة الصغيرة منذ عامين تقريبا.
وكايلى من أكثر نساء عائلة كاردشيان اللاتى يظهرن فى صور مثيرة، لذلك لم تفوت جينر مناسبة عيد ميلادها دون الكشف بعض الصور الجريئة، حيث ظهرت فى حوض الاستحمام وأخرى على شاطئ البحر، كما كشفت عن صور بأزياء مثيرة، ولم تنسى أن تظهر فى بعض الصور عارية، ولم تنسى أيضا الظهور فى بعض الصور برفقة ابنتها الصغيرة.
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