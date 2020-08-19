شكرا لقرائتكم خبر عن العربجى ضربه بـ"شاكوش".. قصة نفوق حصان فى شوارع القاهرة فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الصور التي قالوا إنها ترصد لحظة نفوق حصان بعدما قام "عربجي" بضربه بشاكوش على رأسه، فسقط ميتا بعدما عجز الحصان عن الحركة بسبب الحمولة الزائدة.وبعد انتشار الواقعةضبطت أجهزة الأمن صاحب العربية الكارو وزميله وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق معهما

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