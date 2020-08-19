شكرا لقرائتكم خبر عن ميلى بوبى براون تتصدر بوستر فيلمها الجديد Enola Holmes مع هنرى كافيل وسام كلافلن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت النجمة العالمية ميلي بوبي براون البوستر الرسمي الأول لفيلمها الجديد Enola Holmes، الذي يشاركها فيه النجم العالمي هنري كافيل وسام كلافلن، والمقرر عرضه في سبتمبر المقبل عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم الجديد المستند لكتاب The Enola Holmes Mysteries، لـ نانسي سبرينجر، عن البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابها الشخصي بمواقع السوشيال ميديا المختلفة منذ قليل.



Enola Holmes

الفيلم يدور في إطار دراما وتشويق، في إنجلترا بـ عام 1884، حيث يكون العالم على حافة التغيير، في صباح عيد ميلادها السادس عشر، تستيقظ إينولا هولمز (ميلي بوبي براون)، لتجد أن والدتها (هيلينا بونهام كارتر) اختفت، تاركة وراءها مجموعة غريبة من الهدايا ولكن لا يوجد دليل واضح حول مكان ذهابها أو لماذا، بعد طفولة شجاعة، وجدت إينولا نفسها فجأة تحت رعاية شقيقيها شيرلوك (هنري كافيل) وميكروفت (سام كلافلين)، ويحاول كلاهما إرسالها إلى مدرسة للسيدات الشابات.

الفيلم الجديد من بطولة ميلي بوبي براون، هنري كافيل، سام كلافلين، هيلينا بونهام كارتر، فيونا شو، فرانسيس دي لا تور، لويس بارتريدج، سوزان ووكوما، برن جورمان، جاي سيمبسون، مارجريت ويلدون، العمل من إخراج هاري برادبير، وتأليف جاك ثورن.