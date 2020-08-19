شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يعتذر للموسيقيين بسبب شاكوش.. والنقابة تكتفى بلفت النظر والان مع تفاصيل الخبر
واكتفت هيئة المكتب بذلك بناء على توجيهات الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بعد تلقيه اعتذارا من الفنان أحمد سعد بعد تفهمه للأمر، مؤكدا التزامه بالقانون واللوائح وعدم مخالفتها، وأشارت النقابة إلى أن أحمد سعد فنان كبير ولم يصبه التوفيق هذه المرة فى الاختيار.
وأكدت هيئة المكتب بنقابة المهن الموسيقية استمرارها فى الدفاع عن حقوق الجمعية العمومية واتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية ضد أى شخص أو كيان أو جهة تخالف القانون والنظام العام والقواعد المعمول بها داخل العمل النقابى.
من جانبه قال الفنان أحمد سعد إن سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية صديقه وتربطه علاقة قوية به، مشيرا إلى أن الفنان هانى شاكر جعل النقابة موجودة فى حياة كل فنان، وأن الأغنية التى شارك فيها حسن شاكوش منذ عامين قبل إيقاف حسن شاكوش عن الغناء من قبل نقابة المهن الموسيقية، لذلك فإن الغناء معه قانونى وفقا لقانون النقابة.
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