شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيقة الكاملة وراء امتلاك براد بيت هاتفا سريا للعلاقات الرومانسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شائعات العلاقات فى حياة براد بيت، حولت مسارها لاتجاه آخر، حيث نشرت مجلة National Enquirer خبرا جديدا بعنوان Lovely Ladies Get A Special Number، ويزعم الخبر أن النجم لديه هاتف خلوى سرى يخضع للحراسة المكثفة لا يعرف أحد عنه شيئا، ولا يستطيع أحد تعقبه ويتحدث بيت من خلال هذا الهاتف مع سلسلة سرية من السيدات، وأشار مصدر للمجلة الذى لم يكشف عن هويته، أن براد لديه 3 هواتف الأول مخصص للعمل والثانى للأصدقاء المقربين والثالث للعلاقات الرومانسية فى موقت متأخر من الليل.
وحسب مجلة The Enquirer براد بيت حاول الحفاظ على سرية تلك العلاقات لكن مصادر المجلة أكدت أنه دخل فى علاقة مع أستاذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، نيرى أوكسمان، والممثلة عربية الأصل علياء شوكت، وأضاف مصدر المجلة إنه إذا عرف متابعو بيت كم من العلاقات فى حياته سيصابون بالذهول.
وبالرغم من سيل الشائعات التي تزعم انه عاد لزوجته السابقة النجمة جينيفر أنيستون يؤكد المصدر أن براد لديه منزل محكم من اجل علاقاته السرية.
ويبدو أن كل هذه التفاصيل ليست صحيحة حيث أكد موقع Gossip Cop أن براد لديه هاتف خاص لكنه لا يتفاخر به ويستخدمه فى أوقات معينة وليس لمغازلة النساء بشكل سرى، وهذا حسبما ذكر مصدر مقرب من النجم، اضافة الي ان النجم يقضي الكثير من الوقت مع ابنائه وليس لديك سبب للدخول في علاقات سرية.
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