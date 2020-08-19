شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان: زواجى كلام مفبرك وهقاضى اللى يشهر باسمى وفى قصة عاطفية بحياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد المخرج السينمائى الكبير طارق العريان على أقاويل زفافه من فتاة سورية أرمينية تدعى نيكول سعفان، موضحا فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه فوجئ بخبر زفافه وهو ما لم يحدث على الإطلاق، كما تم الزج باسمه مع الفتاة وأنه يتواجد معها باستمرار فى الساحل الشمالى وفى كليبات الهضبة الأخيرة "يا بلدنا ياحلوة" و"أماكن السهر"، وهو ما أزعجه وأغضبه - على حد قوله - واصفا كل ما نشر فى هذا الشأن بـ حكايات وهمية.

وأضاف العريان، أن هناك بالفعل قصة عاطفية فى حياته لم تسفر عن زواج حتى الآن، ولكنه يرفض الحديث فيها، كما يرفض التدخل فى حياته بهذا الشكل، مناشدا الصحفيين ووسائل الإعلام بالحديث عن أعماله الفنية فقط، وترك حياته الشخصية بعيدا، لأنها تخصه هو فقط، وعلق العريان قائلا :"اللى هيستخدم اسمى هقاضيه بتهمة التشهير، لأن هذا أمر غير مقبول، ماينفعش أتكلم فى أعراض الناس بالشكل ده ".

وأكد العريان أن انفصاله عن النجمة أصالة ليس له علاقة على الإطلاق بما يدور الآن، وأن هناك معلومات وتفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها، معلقا :"الطعن فى الأزواج وفى العائلات والخوض فى الأعراض أمر سيئ للغاية، فهناك علاقة حب وزواج وعشرة تصل إلى 14 عاما بينى وبين أصالة التى أكن لها كل الحب والاحترام والتقدير، ومهما حدث فستظل أما لأبنائى".