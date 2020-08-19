شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان: زواجى كلام مفبرك وهقاضى اللى يشهر باسمى وفى قصة عاطفية بحياتى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف العريان، أن هناك بالفعل قصة عاطفية فى حياته لم تسفر عن زواج حتى الآن، ولكنه يرفض الحديث فيها، كما يرفض التدخل فى حياته بهذا الشكل، مناشدا الصحفيين ووسائل الإعلام بالحديث عن أعماله الفنية فقط، وترك حياته الشخصية بعيدا، لأنها تخصه هو فقط، وعلق العريان قائلا :"اللى هيستخدم اسمى هقاضيه بتهمة التشهير، لأن هذا أمر غير مقبول، ماينفعش أتكلم فى أعراض الناس بالشكل ده ".
وأكد العريان أن انفصاله عن النجمة أصالة ليس له علاقة على الإطلاق بما يدور الآن، وأن هناك معلومات وتفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها، معلقا :"الطعن فى الأزواج وفى العائلات والخوض فى الأعراض أمر سيئ للغاية، فهناك علاقة حب وزواج وعشرة تصل إلى 14 عاما بينى وبين أصالة التى أكن لها كل الحب والاحترام والتقدير، ومهما حدث فستظل أما لأبنائى".
كانت هذه تفاصيل خبر طارق العريان: زواجى كلام مفبرك وهقاضى اللى يشهر باسمى وفى قصة عاطفية بحياتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.