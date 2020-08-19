شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يحيى حفلا غنائيا فى تونس السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان التونسى صابر الرباعى لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات صيف 2020، يوم السبت المقبل، فى أحد فنادق تونس، ومن المقرر أن يقدم صابر خلال الحفل عدد من أغانى أبرزهما "باى باى"، "كتاب المجروحين"، "عسى يومى قبل يومك"، "مغيار"، "ليلة من العمر"، "اتذكرونى"، "غشاش"، "حياتى"، و"عمرى الجديد" وغيرها.

من ناحية أخرى يتعاون النجم صابر الرباعى مع الشاعر وليد غزالى، فى أغنية سينجل جديدة بعنوان "ورحمة قلبى"، ألحان مدين وتوزيع كريم عبد الوهاب، ويقدم الرباعى الأغنية باللهجة المصرية وتحمل طابع دراما شعبي، وقال مؤلف الأغنية وليد غزالى لـ"الخليج 365"، صابر الرباعى يقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها.

وطرح صابر الرباعى مؤخرا كليب بعنوان "ليلة فى العمر"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع الموسيقى عمر صباغ، من إخراج وليد ناصيف. كما شارك صابر الرباعى مؤخرا فى أوبريت "أنت أقوى" مع الكينج محمد منير، ونجم الجيل تامر حسنى، والديفا سميرة سعيد، والنجم وائل جسار، والنجمة كارول سماحة، ومن كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

وشارك أيضا مع عدد كبير من أبرز نجوم الغناء فى الوطن العربى راغب علامة وأصالة وحسين الجسمى وسعد لمجرد وبلقيس فتحى ونجوى كرم وكارمن سليمان وآخرين، والأوبريت ضمن مبادرة "صناع الأمل" التى تطلقها الإمارات.