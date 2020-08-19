شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة فيلم Made in Italy فى برنامج بلال خانة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش برنامج بلال خانة -في الحلقة الثامنة- الذي يقدمه ويعده الزميل بلال رمضان، فيلم Made in Italy الصادر فى عام 2020 من بطولة النجم الأيرلندى الشهير ليام نيسون، وبمشاركة كل من فاليريا بيليلو، مايكل ريتشاردسون، ليندساي دونكان.
تدور أحداث فيلم Made in Italy حول فنان تشكيليى بوهيمي يسافر من لندن إلى إيطاليا برفقة ابنه الوحيد، من أجل بيع المنزل الذي ورثه عن زوجته السابقة المتوفية، وعلى مدار أحداث الفيلم يتكشف للمشاهد بداية من الفيلم، مدى سوء العلاقة بين الأب والابن، وكيف ستتطور فيما بعد.
"بلال خانة" برنامج ثقافي يناقش القضايا الأدبية والفلسفية والفكرية، والروايات العربية والعالمية، ويعرض يوم الثلاثاء من كل أسبوع فى تمام الساعة السابعة مساء.
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