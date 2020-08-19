شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة وبوسي شلبي وإلهام شاهين في العطلة الصيفية بالساحل الشمالي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستغل عدد كبير من النجوم والمشاهير فترة موسم الصيف، لقضاء وقتهما على شواطئ الساحل الشمالي، وسرعان ما يشاركا لحظاتهما مع جمهورهما عبر حساباتهم الشخصية عبر منصات السوشيال ميديا.

وتقضي النجمة لبلبة والنجمة إلهام شاهين، عطلتهن الصيفية في إحدى شواطئ الساحل الشمالي، وسط عدد كبير من اصدقائهم من ضمنهم المذيعة بوسي شلبي، والفنانة بوسي، وآخرين.

وفى وقت سابق، ظهرت النجمة الهام شاهين في شاركت صورة تجمعها مع النجم محمد فؤاد والفنانة هالة صدقي، خلال قضاء أجازتهم الصيفية فى الساحل الشمالي بصحبة الإعلامية بوسي شلبي، وعلقت صدقي علي الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" :"أحلى صحبة بالتوكتك الرولز مع محمد فؤاد وإلهام شاهين أصدقاء الزمن".

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وعلى سياق آخر، ظهر النجم محمد رمضان بصحبة الفنان مصطفي فهمي وزوجته فاتن موسى فى أحد السهرات خلال قضاء أجازتهم فى الساحل الشمالي، مع عدد من أصدقائهم المقربين.