الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/8/19 12:24 ص بتوقيت أبوظبي
في خبر يحمل مفاجأة سعيدة لكثير من محبي ومتابعي المطرب المصري عمرو دياب، أعلن الحساب الرسمي لمنصة نتفلكيس عبر "فيس بوك"، تعاون "الهضبة" مع المنصة، ليعود إلى الدراما بعد انقطاع دام 27 عاما.
وكتب الحساب: "عمرو دياب الفنان الأفضل مبيعاً في الشرق الأوسط والحائز على 7 جوائز (ورلد ميوزك أوورد) و6 جوائز (أفريكان ميوزيك أوورد)، يعود للدراما بعد غياب 27 عاما مع نتفليكس".
في الوقت نفسه، كشفت مجلة فارايتي الأمريكية، أن نتفليكس، تتعاون لأول مرة مع المطرب عمرو دياب، الفنان الأفضل مبيعاً في الشرق الأوسط والحائز على 7 جوائز "ورلد ميوزك أورد" و6 جوائز "أفريكان ميوزيك أورد"، لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته.
وبذلك يعود الهضبة للأعمال الدرامية بعد غياب 27 عاما منذ قيامه بدور "أدهم" في فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" مع الفنان الراحل عمر الشريف، ويسرا.
من جانبه علق عمرو دياب على الإعلان عبر حسابه على توتير قائلا: "سعيد جداً بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل إلى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد (صنع في مصر) ويستمتع به العالم بأكمله".
ومن المتوقع أن يبدأ تصوير العمل الفني الجديد مطلع العام المقبل .
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يعود للدراما بعد 27 عاما مع نتفليكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.