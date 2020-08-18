بعد غياب، عمرو دياب يعود الى الدراما عبر نتفليكس

فاجأ النجم المصري عمرو دياب الجمهور بعودته إلى التمثيل بعد توقف دام 27 عاماً من خلال مسلسل من إنتاجات نتفليكس الأصلية.

وأعلنت شبكة نتفليكس عن الخبر وكتبت: “عودة الهضبة! عمرو دياب راجع للدراما مع نتفليكس”. ولكن لم تكشف المنصة أي تفاصيل أخرى حول العمل الدرامي.

من جهته قال “دياب” عبر حسابه على تويتر: “سعيد جداً بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل إلى أكثر من ١٩٣ مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد “صنع في مصر” ويستمتع به العالم بأكمله”.

آخر أعمال عمرو دياب السينمائية فيلم “ضحك ولعب” عام 1993 الذي قام ببطولته إلى جانب الممثل العالمي عمر الشريف والممثلة يسرا.