Aug 18, 2020
فاجأ النجم المصري عمرو دياب الجمهور بعودته إلى التمثيل بعد توقف دام 27 عاماً من خلال مسلسل من إنتاجات نتفليكس الأصلية.
وأعلنت شبكة نتفليكس عن الخبر وكتبت: “عودة الهضبة! عمرو دياب راجع للدراما مع نتفليكس”. ولكن لم تكشف المنصة أي تفاصيل أخرى حول العمل الدرامي.
من جهته قال “دياب” عبر حسابه على تويتر: “سعيد جداً بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل إلى أكثر من ١٩٣ مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد “صنع في مصر” ويستمتع به العالم بأكمله”.
آخر أعمال عمرو دياب السينمائية فيلم “ضحك ولعب” عام 1993 الذي قام ببطولته إلى جانب الممثل العالمي عمر الشريف والممثلة يسرا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب، عمرو دياب يعود الى الدراما عبر نتفليكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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