"هو دا اللي يتقال عليه رقم 1".. الجمهور يعلق على إعلان عودة الهضبة إلى الدراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دخل اسم الهضبة عمرو دياب قائمة المحتويات الأكثر رواجًا، عبر موقع "تويتر"، بعد تعاقده مع شبكة "نتفليكس" على عمل فني درامي جديد.

وأعرب الجمهور عن سعادته بهذا الخبر، وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "يا قلبي خبر جميل، ولسه اليوم حافل وبكرة وبعده، هو ده فعلا اللي يتقال علية رقم 1، عالمي عشان هو فعلا كده، ننسى بقى أشباه الفنانين ونركز في فخر مصر والشرق الأوسط كله، عمرو دياب مش هيجي زيه تاني إلا بعد 100 سنة".

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وكتب آخرون: "أتمني أن مسلسل عمرو دياب اللي هيتعمل علي نتفلكس يبقي حلو ويبقى بيمثل القيم المصرية، الواحد نفسه اختياراته كلها تبقي زي عمرو دياب كدا أما بيختار أغانيه وكلماتها والمزيكا دا حتي في التمثيل تقل وخد حاجة نضيفة، الفنان، ألف مبروك ويكون عمل ناجح يليق بيك".

وعلق آخرون: "عمرو دياب تعاقد علي مسلسل مع نتفليكس وأنا متأكد أنهم هيقدموا حاجة جديدة ومبتكرة زي مثلاً قصة حياته اللي شفناها قبل كده عشرتلاف مرة، نفسي أشوف لك فيلم أو مسلسل قبل ما أموت، عمرو دياب أعظم مغني جه في التاريخ ومش هيجي زيه في المستقبل، ومفيش حاجة من أعماله مش عظيمة وجه مبتسم ذو عيون على شكل قلوب، في حب عمرو دياب".

وأعلنت منصة نتفليكس عن التعاقد مع الفنان عمرو دياب لتقديم مسلسل عالمي، وأعرب الهضبة عن سعادته بهذا التعاقد، عبر حسابه على تويتر.