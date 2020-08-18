"الهضبة راجع للدراما عندنا".. نتفليكس تحتفل بتعاقدها مع عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفلت شبكة قنوات "نتفليكس" بتعاقدها مع الهضبة عمرو دياب على فني درامي جديد، خلال الفترة المقبلة.
ونشرت "نتفليكس" صورة للهضبة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الليلة ليلة عمرنا، الهضبة راجع للدراما عندنا".
وكانت الشبكة قد أعلنت عن تعاقدها مع الهضبة لتقديم مسلسل عالمي، ليعود به للدراما بعد 27 عاما.
وطرح عمرو دياب، مؤخرا، عبر إحدى شركات المحمول أغنية "مالك غيران" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان فلكلور، مكساچ وديچتال أسامة الهندي، وتوزيع البوسنيان سالفاتور جاناتشي ونابوتشودونوسور بولي.
كما طرح مؤخرا كليب أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، وإخراج طارق العريان.
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