صورة| عمر كمال لجمهوره: "ماكنتش لاقي شغل بس مقعدتش اشتكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجه المطرب عمر كمال، رسالة إلى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من خلال نشر صورة له ما قبل الشهرة وبعدها.

وعلق عمر على الصورة: "مفيش حاجة بتيجي بالساهل، هتقعد تقول أحط الشهادة فين، وبص مين معاه وبص مين جاب ايه، هتقف مكانك ومش هتتحرك، الدنيا والأيام بتجري ولو ملكش قلب تسعى وتجازف وتجرب الدنيا هتفرمك، وهتبقى زي الكتير اللي تايهين فيها، اتعلمت وأخدت شهادة؟ أنا بردو اتعلمت وأخدت شهادة".

وأضاف: "طلعت مش لاقي شغل، أنا بردو طلعت مش لاقي شغل، أهلك صرفوا دم قلبهم عليك، أنا بردو زيك بس أنا مقعدتش اشتكي حالي وأقول حال البلد وأقول كاني وماني، نزلت اشتغل بإيدى، وقلت حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب اشتغلت كل حاجة".

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وتابع: "جريت في كل السكك اللى ممكن توصلني للنجاح، بتعامل وبوصل لكل الناس اللى ممكن اشتغل معاهم ويضيفوا ليا، بشغل دماغى وبتعلم وبحاول أفهم الدنيا والسوق رايحين فين وأعمل اللي يعجب الناس، قول الحمد لله ولو لقيت غيرك في نعمة قول ربنا يزيده ويديني".

من ناحية أخرى، يتعاون عمر كمال مع مطرب المهرجانات "أورتيجا"، من خلال أغنية جديدة تجمعهما سيتم الإعلان عنها قريبًا، بعدما انفصل أورتيجا عن صديقه أوكا، بعد عدد من التعاونات التي جمعت بينهما منذ ظهورهما وحتى وقت قريب.