فيديو| أول تعليق من عمرو دياب بعد تعاقده مع "نتفليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الهضبة عمرو دياب عن سعادته بعد تعاقدة مع شبكة "نتفليكس"، على عمل فني عالمي.

ونشر عمرو دياب مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "سعيد جداً بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل إلى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد (صنع في مصر)، ويستمتع به العالم بأكمله".

وطرح عمرو دياب، مؤخرا، عبر إحدى شركات المحمول أغنية "مالك غيران" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان فلكلور، مكساچ وديچتال أسامة الهندي، وتوزيع البوسنيان سالفاتور جاناتشي ونابوتشودونوسور بولي.

كما طرح مؤخرا كليب أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، وإخراج طارق العريان.