اختيار إليزابيث ديبيكي لأداء شخصية الأميرة ديانا في مسلسل "ذا كراون"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:46 مساءً - ممثلات كثيرات قمن بتجسيد دور الأميرة الراحلة ديانا سبنسر في العديد من الأفلام،وجاء دور العمر العالمي هذا اليوم لممثلة أسترالية جميلة فيها الكثير من ملامح ديانا الجميلة،فمن هي؟

وقع الاختيار على الممثلة الأسترالية إليزابيث ديبيكي، لتجسيد دور الأميرة ديانا، في الموسمين الخامس والسادس من مسلسل "ذا كراون" الذي يقال إن أفراد العائلة المالكة البريطانية ضمن متابعيه حسب بعض وسائل الإعلام.

وقد أعلن طاقم مسلسل "ذا كراون" عن اختياره للممثلة الأسترالية إليزابيث ديبيكي لدور الأميرة ديانا في الموسمين الخامس والسادس المقبلين عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي.



إنه لشرف حقيقي لي أن أنضم لهذا المسلسل

الممثلة الأسترالية إليزابيث ديبيكي



وقالت الممثلة الأسترالية في بيان نشر على الصفحة الرسمية للمسلسل على "تويتر": "روح الأميرة ديانا، كلماتها وتصرفاتها تعيش في قلوب الكثيرين.. إنه لشرف حقيقي لي أن أنضم لهذا المسلسل، الذي أدمنت مشاهدته منذ انطلاق حلقاته الأولى".

وانضمت إليزابيث ديبيكي البالغة من العمر"29 عاماً"، لطاقم جديد يشارك في الموسمين الأخيرين من الدراما الملكية، يضم جوناثان برايس، والنجمة البريطانية إيميلدا ستونتون، في دور الملكة إليزابيث، وليزلي مانفيل في دور الأميرة مارغريت، والتي من المتوقع أن تغطي التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأدت النجمة جيما كورين، دورالأميرة ديانا في الموسم الرابع من الدراما التلفزيونية، لكن ديبيكي، ستلعب الدور في الموسمين الخامس والسادس الأكثر إثارة في حياة شخصية ديانا.

وسوف يشهد الموسمان الأخيران تفكك زواج الأميرة ديانا من الأمير تشارلز، ووفاتها في عام 1997 بحادث سيارة بأحد أنفاق باريس، الأمر الذي أغرق العائلة المالكة في أزمة مازالت آثارها حية في قلوب نجليها الأمير ويليام وهاري لليوم والملايين من محبيها حول العالم.

يشار إلى أن الممثلة إليزابيث ديبيكي ،ممثلة مشهورة ومتميزة بأداء طبيعي وطلة رائعة على الشاشة،من أبرز أفلامها: "The Great Gatsby" مع النجم الوسيم ليوناردو دي كابريو.

وينتظر الكثير من عشاقها ومحبيها ظهورها الفني المميز كممثلة بفيم "Tenet" من تأليف وإخراج كريستوفر نولان،ومفترض إفتتاح عروضه في بريطانيا بعد أشهر على الإغلاق بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا التي ألحقت خسائر جسيمة تقدر بالمليارات بصناعة السينما والعاملين فيها.

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