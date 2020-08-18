فن ومشاهير

محمد رشاد يوجه رسالة غامضة لجمهورة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وجهه المطرب محمد رشاد رسالة غامضة لمتابعيه وجمهوره، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

وكتب "رشاد": " اوعي تكره حد أو حكاية أو موقف اوعي قلبك ينشغل

بأى طاقة سلبية من أى نوع الكراهية بتخليك من غير ما تحس تدى قيمة لأمور ماتستحقش الأحسن .. انك تتعلم النسيان .. بحبكم ".

 

Advertisements

يذكر أن المطرب محمد رشاد، قد شارك فى مارثون دراما رمضان الماضى للمرة الأولي كممثل، في  مسلسل "لياليا 80" عبر شخصية مطرب، حيث كان المسلسل من بطولة صابرين، اياد نصار، خالد الصاوي، غادة عادل ومن انتاج شركة سينرجي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رشاد يوجه رسالة غامضة لجمهورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا