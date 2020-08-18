وجهه المطرب محمد رشاد رسالة غامضة لمتابعيه وجمهوره، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتب "رشاد": " اوعي تكره حد أو حكاية أو موقف اوعي قلبك ينشغلبأى طاقة سلبية من أى نوع الكراهية بتخليك من غير ما تحس تدى قيمة لأمور ماتستحقش الأحسن .. انك تتعلم النسيان .. بحبكم ".
يذكر أن المطرب محمد رشاد، قد شارك فى مارثون دراما رمضان الماضى للمرة الأولي كممثل، في مسلسل "لياليا 80" عبر شخصية مطرب، حيث كان المسلسل من بطولة صابرين، اياد نصار، خالد الصاوي، غادة عادل ومن انتاج شركة سينرجي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رشاد يوجه رسالة غامضة لجمهورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.