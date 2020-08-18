محمد رشاد يوجه رسالة غامضة لجمهورة

وجهه المطرب محمد رشاد رسالة غامضة لمتابعيه وجمهوره، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب "رشاد": " اوعي تكره حد أو حكاية أو موقف اوعي قلبك ينشغل

بأى طاقة سلبية من أى نوع الكراهية بتخليك من غير ما تحس تدى قيمة لأمور ماتستحقش الأحسن .. انك تتعلم النسيان .. بحبكم ".

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يذكر أن المطرب محمد رشاد، قد شارك فى مارثون دراما رمضان الماضى للمرة الأولي كممثل، في مسلسل "لياليا 80" عبر شخصية مطرب، حيث كان المسلسل من بطولة صابرين، اياد نصار، خالد الصاوي، غادة عادل ومن انتاج شركة سينرجي.