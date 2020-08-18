نشر الفنان سيد رجب صوره له برفقة أدهم، وذلك على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وعلق رجب على الصورة قائلًا : انا والجميل أدهم، وقد تفاعل معه العديد من متابعيه عبر التعليقات. أدهم، وقد تفاعل معه العديد من متابعيه عبر التعليقات. Advertisements والجديد بالذكر أن آخر أعمال الفنان سيد رجب مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني، والمسلسل من بطولة سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفيقي، ديانا هشام، ولاء الشريف، محمود حجازي، وقد حاز علي إعجاب الكثير من الجمهور، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه على الشاشات التلفزيونية. العروسة الجزء الثاني، والمسلسل من بطولة سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفيقي، ديانا هشام، ولاء الشريف، محمود حجازي، وقد حاز علي إعجاب الكثير من الجمهور، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه على الشاشات التلفزيونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..سيد رجب يقضي إجازته الصيفية مع أدهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.