كلاكيت تاني مرة.. عمرو دياب يعود للدراما بعمل أمريكي ضخم

يستعد الهضبة عمرو دياب لخوض مغامرة جديدة من مغامرات الدراما التليفزيونية، بعد غياب إستمر لمدة 27 عاماً، وذلك بعد فيلم "ضحك ولعب وجد وحب"، والذي قدمه مع النجمة يسرا، عام 1993.

وكانت قد كشفت صحيفة فاريتي - variety تفاصيل تعاقد الهضبة مع الشركة الأمريكية للعودة مرة آخري للدراما بعمل تلفزيوني موسيقي لم يتم الكشف عن عنوان له حتى الآن.

وفي نفس السياق، أعرب الهضبة عن سعادته بعد تعاونه مع شركة "نتفليكس"، وعلق، عبر حسابه الرسمي

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على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلاً :"سعيد جداً بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسوراً من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الكبير إلى أكثر من ١٩٣ مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد " صنع في مصر " ويستمتع به العالم بأكمله".

ومن ناحية أخرى، كان قد أعلن الهضبة عمرو دياب عن أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، مشيرًا إلى أن طرحها قريبًا بعد تصويرها بمنطقة الساحل الشمالى، وتظهر خلال الأغنية النجمة دينا الشربينى حيث يحملها "دياب" على البحر أثناء التصوير، وبدت دينا بمظهر جديد حيث ظهرت بشعر طويل ذات خصلات شقراء.

أغنية "أماكن السهر"، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، توزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.