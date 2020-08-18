بيت الفنون يواصل تقديم برنامجه الصيفى بنجاح كبير على مسرح عبد الوهاب

يشهد مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، حاليًا نشاطًا كبيرًا لفرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، من خلال فرقة تحت 18، والسيرك القومي.

وقال المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية، أن مسرح محمد عبد الوهاب، يعد من الصروح الفنية بالوزارة التي يحرص أفراد المجتمع السكندري والمصيفين، قضاء سهراتهم الصيفية به لتأكدهم بمشاهدة فن محترم وجيد يناسب كل أفراد الأسرة بمختلف أعمارها .

يتضمن برنامج مسرح محمد عبد الوهاب، العرض المسرحي أليس في بلاد العجائب

إنتاج فرقة تحت 18 برئاسة المخرج عبد المنعم محمد، وفقرات من السيرك القومي برئاسة الفنان وليد طه، تحت إشراف الفنان مصطفى محسن، مدير عام المسرح.

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حيث يستمتع جمهور المسرح فى تمام الساعة التاسعة مساء ولمدة ساعة ونصف، مع باقة متنوعة من فنون السيرك، يقدمها نجوم شعبة سيرك الجيزة برئاسة الفنان محمد النوبي منها الكراسي، الكرابيك، التوازن على زجاجات، المكعب، المطبخ الصيني، لايت مان، الساحر، استعراض الثعابين" .

وعقب ذلك يعيش الجمهور لمدة ساعتين مع العرض المسرحي

أليس في بلاد العجائب ، للكاتب الإنجليزي لويس كارول، وهي تحكي عن فتاة تدعى أليس تسقط من خلال جحر أرنب إلى عالم خيالى تسكنها مخلوقات غريبة، البطولة للفنانين مروة عبد المنعم، الفنان ضياء شفيق بالإشتراك مع كوكبة من نجوم فرقة تحت 18، أشعار عادل سلامة، ألحان جون خليل، موسيقى مارك اسكندر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور حازم شبل، إضاءة أبوبكر الشريف، ملابس نعيمة عجمي، ماسكات د .محمد سعد، تأليف وإخراج الفنان محسن رزق .

يأتى ذلك مع إلتزام البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية لدور العرض .