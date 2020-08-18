الشاعر تامر حسين يروج لأحدث أغاني الهضبة عمرو دياب

نشر الشاعر الغنائي تامر حسين، صورة للهضبة عمرو دياب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق "حسين" على الصورة:" ده جواب بان م العنوان إقروا المكتوب ف عينيه .. أماكن السهر ".
أغنية "أماكن السهر"، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، توزيع أسامة الهندى، مديرتصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.
وكان قد أعلن الهضبة عمرو دياب عن أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، مشيرًا إلى أن طرحها قريبًا بعد تصويرها بمنطقة الساحل الشمالى، وتظهر خلال الأغنية النجمة دينا الشربينى حيثيحملها "دياب" على البحر أثناء التصوير، وبدت دينا بمظهر جديد حيث ظهرت بشعر طويل ذات خصلات شقراء.
وفي سياق أخر، يستعد النجم عمرو دياب للعودة للدراما بمسلسل عالمي مع شركة أمريكية بعد غياب 27 عاما، بعمل تلفزيوني موسيقي لم يتم الكشف عن عنوان له حتى الآن، بعد آخر عمل له مع النجمة يسرا في فيلم "ضحك ولعب وجد وحب"، الذي عرض عام 1993.
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