فيديو .. محمد رمضان مع جمهوره يشعلون مارينا بـ تيك توك

نشر النجم محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر رمضان من خلاله برفقة جمهوره، وذلك أثناء قضاء إجازته الصيفية في مدينة مارينا بالساحل الشمالي. أثناء قضاء إجازته الصيفية في مدينة مارينا بالساحل الشمالي. View this post on Instagram 💙🏝☀️ Advertisements A post shared by Mohamed Ramadan 🌍🇪🇬 (@mohamedramadanws) on Aug 18, 2020 at 10:45am PDT يذكر أن النجم الكبير محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب بعنوان تيك توك، والكليب من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات فرغلي بلاكس، وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس، ودا كابوس، وتوزيع سوبر ساكو، كما شارك في الكليب الفنان العالمي سوبر ساكو، وكسر الكليب حاجز الـ 14 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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