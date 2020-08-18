هشام ماجد ومحمد الكيلاني ورامي رضوان يظهرون بفورمة الساحل



شارك الفنان هشام ماجد صورة برفقة الفنان محمد الكيلاني والإعلامي رامي رضوان، وذلك على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق ماجد على الصورة قائلًا: وورك هارد .. يحتار عدوك فيك، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات. وورك هارد .. يحتار عدوك فيك، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أن أخر أعمال هشام مسلسل اللعبة، وهو من بطوله شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروث، مي كساب، ميرنا جميل، ومن تأليف فادي أبو السعود، وإخراج معتز التوني، وقد حاز علي إعجاب الكثير من متابعيه عقب عرضه في شهر رمضان الماضي.

اللعبة، وهو من بطوله شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروث، مي كساب، ميرنا جميل، ومن تأليف فادي أبو السعود، وإخراج معتز التوني، وقد حاز علي إعجاب الكثير من متابعيه عقب عرضه في شهر رمضان الماضي.

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