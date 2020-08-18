نشرت الفنانة ماجي بو غصن صورة جديدة لها، وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وعلقت ماجي علي الصورة قائلة: يارب تكون ناطرتنا أيام أحلي، Advertisements إشتقتلكن، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات. إشتقتلكن، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ماجي بو غصن مسلسل أولاد ادم، وشارك معها نخبة من النجوم أبرزهم: مكسيم خليل، ندي أبو فرحات، دانييلا رحمه، قيس شيخ نجيب، وهو من تأليف رامي كوسا، وإخراج إلليث حجو، وقد نال علي إعجاب الكثير من الجمهور عقب عرضه في شهر رمضان الماضي. معها نخبة من النجوم أبرزهم: مكسيم خليل، ندي أبو فرحات، دانييلا رحمه، قيس شيخ نجيب، وهو من تأليف رامي كوسا، وإخراج إلليث حجو، وقد نال علي إعجاب الكثير من الجمهور عقب عرضه في شهر رمضان الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحدث ظهور لـ ماجي بو غصن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.