أحمد التهامي ممازحًا جمهوره: أومال لو بلعب مصارعة شكلي هييقى أزاي؟

شارك الفنان أحمد التهامي مجموعة صور له وهو يمارس لعبة الأسكواش، وذلك على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وعلق التهامي على الصور مازحًا جمهوره: طيب ده شكلي وأنا بلعب أسكواش، أومال لو بلعب مصارعة، هيبقي شكلي أزاي، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات. ده شكلي وأنا بلعب أسكواش، أومال لو بلعب مصارعة، هيبقي شكلي أزاي، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

الجديد بالذكر أن الفنان أحمد التهامي قد أنتهى من تصوير فيلم زنزانه 7، والفيلم يضم نخبة من النجوم أحمد زاهر، نضال الشافعي،عبير صبري، مايا نصري، إيهاب فهمي، منه فضالي، والفيلم من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت. Advertisements

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