القرار الثاني لبرشلونة... إقالة أبيدال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عن إقالة مديره الرياضي الفرنسي إريك أبيدال من منصبه، بعد يوم فقط من إقالة المدرب كيكي سيتيين، عقب الخروج المذل من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وجاء في بيان النادي الكاتالوني: “برشلونة وإريك أبيدال توصلا إلى اتفاق لإنهاء العقد الذي جمع الطرفين”.

ويأتي هذا القرار ضمن إعادة الهيكلة الواسعة للفريق والتي من المتوقع أن تشهد تغييرات كبيرة بعد موسم شهد تخبطات في الإدارة، انتهى بتنازل برشلونة عن لقب الدوري المحلي للغريم ريال مدريد وخروجه من ربع نهائي المسابقة القارية بنتيجة مذلة 2-8 أمام العملاق البافاري.

وهو الموسم الأول الذي ينهيه برشلونة من دون أي لقب منذ عام 2007.

Advertisements

لعب أبيدال مع برشلونة بين عامي 2007 و2013 وحقق معه لقب دوري الأبطال مرتين، في فترة عانى خلالها من مشاكل صحية وخضع لعملية زرع كبد.

وعيّن الدولي الفرنسي السابق، الذي خاض 67 مباراة مع منتخب “الديوك”، مديراً رياضياً في برشلونة في حزيران (يونيو) 2018.

وقد تعرض أبيدال للانتقادات لطريقة تعامله مع المدرب السابق ارنستو فالفيردي، الذي أقيل في كانون الثاني (يناير) الماضي. إذ زار وبعض المسؤولين في النادي تشافي هرنانديز، مدرب السد القطري الحالي، ليعرضوا عليه منصب المدير الفني حين كان لا يزال فالفيردي في منصبه، الا ان تشافي رفض العرض.

وألقى أبيدال اللوم على اللاعبين في مسألة إقالة فالفيردي، مما أثار رد فعل غاضب من نجم النادي الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي نادراً ما يتكلم في العلن بشأن أمور داخلية.

ونشر ميسي منشوراً عبر حسابه في “إنستاغرام” دعا فيه أبيدال إلى “تحمل مسؤولية قراراته” و”كشف الأسماء”.