الشاب خالد يطلق “إسمها بيروت” تضامنًا مع اللبنانيين

أطلق نجم موسيقى الراي الشاب خالد أغنية جديدة بعنوان “إسمها بيروت” تضامناً مع الشعب اللبناني بعد انفجار مرفا بيروت في الرابع من آب/أغسطس الحالي، والذي أسفر عن وقوع آلاف الضحايا.

الأغنية، التي تعاون فيها الشاب خالد مع منسّق الأسطوانات اللبناني رودج، أصبحت متوفرة على قناة النجم الجزائري عبر موقع يوتيوب، على أن يعود ريعها لصالح الصليب الأحمر اللبناني.

وقال الشاب خالد في بيان “أنّ البسمة زالت عن وجهي تاركة مكانها الأسى الذي أتشاركه معكم. لقد تأذّى شعبكم أيها الأشقاء اللبنانيون وقد انفطرت قلوبنا”.