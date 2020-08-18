بالفيديو- هكذا طلب حبيب زينة مكي يدها للزواج

فاجأ نبيل الخوري حبيب الممثلة زينة مكي بطلب يدها للزواج في النادي الرياضي أمام كل الحضور.

وكشفت زينة عن هذه الخطوة المميزة بفيديو نشرته عبر حسابها على موقع انستغرام وكتبت: “رغم كل شي عم يمرق فيه بلدنا و نحنا.. ورغم كل الحزن الذي في قلبي وقلبه .. نبيل هو السبب الذي يجعلني اقف على قدمي كل يوم. بنُص حزني وبنُص تعصيبي… وبنُص تمريني اليوم، يقول لي “بدِّك تصيري مرتي؟”. انا يللي بحياتي ما تخيّلت أعمل هيك خطوة .. الا عندما فات هّو على حياتي.. ايه .. أكيد ايه.. وعلى فكرة.. انتَ يللي خلّيتني اسمع الموسيقى أحلى”.

من جهة أخرى، تستعد الممثلة زينة مكي لعرض مسلسل “دانتيل”، يوم الأحد ٢٣ آب/أغسطس، انتاج شركة Eagle Films/ المنتج جمال سنان، على أن يعرض بدايةً عبر شاهد VIP.

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العمل مستوحى من “فورما” أجنبية بعنوان Velvet تعمل على السيناريو والحوار فيه الكاتبتان سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، اخراج المثنى صبح.

المسلسل يجمع مجموعة من النجوم محمود نصر، القدير سلوم حداد، سارة أبي كنعان، زينة مكي، نهلة داوود، نيكولا دانيال، وسام فارس وغيرهم.

يقدم المسلسل قصة اجتماعية مشوّقة تجمع أبطال العمل في دار أزياء عريق باسم (دانتيل). تبدأ الأحداث عشية مرور ٣٥ عاماً على افتتاح المشغل، لتتكشف أسرار وحكايات أبطالنا، ما يقلب الأحداث رأساً على عقب. يتخلل العمل قصص حب وفراق ويطرح لقضايا مثيرة للجدل.