عبر "نتفليكس".. عمرو دياب يعود للدراما من خلال عمل عالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الحساب الرسمي لمنصة نتفلكيس عبر فيس بوك، منشورا يعلن من خلاله عودة الهضبة عمرو دياب للدراما.

وكتب الحساب: "عمرو دياب الفنان الأفضل مبيعاً في الشرق الأوسط والحائز على 7 جوائز "ورلد ميوزك أورد" و 6 جوائز "أفريكان ميوزيك أورد"، يعود للدراما بعد غياب 27 عاما مع نتفليكس".

أعلنت مجلة فارايتي الأمريكية، المجلة الأشهر في عالم الفن والترفيه حول العالم، أن نتفليكس، الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، تتعاون لأول مرة مع المطرب عمرو دياب، الفنان الأفضل مبيعاً في الشرق الأوسط والحائز على 7 جوائز "ورلد ميوزك أورد" و6 جوائز "أفريكان ميوزيك أورد" ، لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته.

وبذلك يعود الهضبة للأعمال الدرامية بعد غياب 27 عاما منذ قيامه بدور "أدهم" في فيلم ضحك ولعب وجد وحب مع الفنان الراحل عمر الشريف، ويسرا.

وقال أحمد الشرقاوي، رئيس الإنتاجات العربية الأصلية في نتفليكس: "على مدار أكثر من 30 عاماً من الإبداع الموسيقي و الغنائي، فقد استطاع عمرو دياب في خلال رحلته الفنية أن يصبح ايقونة لمختلف الأجيال ليس فقط على الصعيد الفني ولكن على الصعيد الثقافي ايضاً، فدائما تطلع الأجيال إلى اختيارات عمرو دياب المتجددة في حفلاته وحملاته الدعائية والموضة وغيرها، مما يجعل تأثيره قوي على الأجيال الماضية، الحالية والقادمة. ونحن على ثقة أن هذا التعاون الجديد سيجعل الجمهور في غاية السعادة ليرى عودة النجم العالمي عمرو دياب من خلال هذا العمل الدرامي."

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وصرح النجم العالمي عمرو دياب قائلاً: "أنا سعيد جداً بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسوراً من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من ١٩٣ مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر ويستمتع به العالم بأكمله"

يشار إلى أن ألبومات عمرو دياب قد تصدرت القوائم العالمية وتُرجمت العديد من أغانيه إلى عدة لغات، وتصدرت خمسة من ألبوماته قائمة أفضل عشرة أغاني في تصنيف بيلبورد العالمية، كما حصل الهضبة على جوائز عالمية عديدة خلال مشواره الفني، ويعد عمرو دياب هو أول مطرب عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية حيث سُجل الهضبة كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط.

فمنذ بدايته، تم اختيار أغنية "ميال" من ضمن أفضل خمسين أغنية في العالم وتم ترجمتها إلى أكثر من ٥ لغات عالمية في عام ١٩٨٩، وفي عام ٢٠١٤ حصل على جائزة الورلد ميوزك أورد، ومن خلالها فاز بثلاثة جوائز، وهو المطرب العربى الوحيد الذي حقق هذا، وفي نفس العام حصل على ثالث أحسن مطرب في العالم، وتوالت نجاحاته حتى هذا الوقت، وفي عام ٢٠١٩ حصل على جائزة JOY Awards في السعودية.

من المتوقع أن يبدأ تصوير العمل الفني الجديد مطلع العام المقبل