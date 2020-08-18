محمد إمام ينشر فيديو وسط جمهوره: "الحمد لله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد إمام مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "إمام" في الفيديو وسط جمهوره في الشارع خلال تصوير أحد أعماله، وعلق: "أحلى اللحظات بتكون وسط الناس اللي بيحبوك من قلبهم، الحمد لله".

ويستعد الفنان محمد إمام لتصوير مسلسل "الملك"، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2021.

وعرض لمحمد إمام في الموسم الرمضاني لعام 2019 مسلسل "هوجان"، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، عبير صبري، صلاح عبدالله، رياض الخولي، أوس أوس، أسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد.