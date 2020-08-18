فيديو| ياسمين صبري تمارس التمارين الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت ياسمين في الفيديو، وهي تمارس التمارين الرياضية داخل إحدى الصالات الرياضية "الجيم". وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل. View this post on Instagram Advertisements View this post on Instagram 👊 A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Aug 18, 2020 at 8:21am PDT A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Aug 18, 2020 at 8:21am PDT

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