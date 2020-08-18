صور| شيرين عبدالوهاب في أحدث ظهور لها برفقة حسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تجمع الفنانة شيرين عبدالوهاب بزوجها الفنان حسام حبيب في أحدث ظهور لهما.
كما نشر حساب برنامج "عرب وود" صورة شيرين وزوجها المطرب حسام حبيب، عبر موقع "إنستجرام".
وكانت شائعات قد طالت الثنائي حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب، بوجود خلافات بينهما وصلت إلى طلب الطلاق، إلا أنهما نفيا ما تردد وقتها.
كما ترددت شائعات حول إصابة شيرين بفيروس كورونا المستجد، ونفى والد زوجها في تصريح لمصراوي هذه الشائعة، مؤكدا أن شيرين أجرت 3 مسحات وجاءت النتيجة سلبية في كل مرة.
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