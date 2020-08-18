بينها "X Men Apocalypse وThe Town".. أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص مجموعة من القنوات، على عرض باقة متميزة من الأفلام، التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة، لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة اليوم 18 اغسطس:

MBC 2

في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم الخيال العلمي Arrival، إنتاج عام 2016، بطولة إيمي آدمز، جيرمي رينر، فورست ويتكر، ومن إخراج دينيس فيلنوف.

تدور أحداث الفيلم بعد أن تهبط مركبة فضائية على كوكب الأرض، يتم توظيف خبير لغات ليحدد ما إذا كانو مسالمين أم يشكلون أي تهديد.

أما في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، تعرض القناة فيلم X Men Apocalypse، إنتاج عام 2016، بطولة جيمس مكافوي، جينيفر لورنس، مايكل فاسبندر، أوسكار إسحاق.

الفيلم مستوحى عن شخصيات إكس مان الظاهرة في مارفل كومكس، وتدور أحداثه عندما يقف "الإكس من" متحدين عندما ينقلب الماضي إلى مستقبل لمصلحة المتحولين، ولكن في وسط الظلام، يظهر أول متحول يدعى أبوكاليبس ويعرف أيضا باسم إن صباح نور، والذي يرى أن المتحولين في هذا الزمن باتوا ضعفاء.

MBC Max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس"، فيلم Going in Style، إنتاج عام 2017، بطولة مورجان فريمان، مايكل كين، ألان آركين، ومن إخراج زاك براف.

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تدور أحداث الفيلم عندما تقوم الشركة بتجميد صندوق التقاعد، يقرر الأصدقاء المقربون ويلي وجو وآل إيجاد فرص للحصول على أي أموال بعد تقاعدهم، ولأول مرة يشرعون في تدبير خطة غير قانونية.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم Skiptrace، إنتاج عام 2015، بطولة فان بينجبينج، جاكي شان، إيف توريس، ومن إخراج ريني هارلن.

تدور أحداث الفيلم، عندما يتعاون محقق من هونج كونج مع مقامر أمريكي للتغلب على مجرم صيني سيء السمعة.

MBC Action

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم The Town، إنتاج عام 2010، بطولة بن أفليك، جون هام، ريبيكا هول، بليك ليفلي، ومن إخراج بن أفليك.

تدور أحداث الفيلم عندما يقع مجرم في غرام مديرة بنك قام باحتجازها، لكن يحدث ما لم يكن في الحسبان وينشأ مثلث حب محفوف بالمخاطر عند وصول عميل من مكتب التحقيقات الفيدرالي المفتون بمديرة البنك أيضاً، أثناء سعيه لتطبيق العدالة.

MBC Bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم Article 15، إنتاج عام 2019، تأليف وإنتاج وإخراج أنوبهاف سينها.

يروي الفيلم قصة ضابط في الشرطة الهندية يدعى آيان ومعركته ضد النظام الطبقي في الهند، وكونه نشأ في أوروبا، لا يخطر على بال آيان أن قرية صغيرة سوف تقلب حياته رأسا على عقب.