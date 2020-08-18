فيديو| السقا يكشف كواليس من أصعب مشهد في "هروب اضطراري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد السقا عن أحد المشاهد الصعبة، الذي قام بها في فيلم "هروب اضطراري".

ونشر "السقا" مقطع فيديو من الكواليس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الحمد لله".

ويستعد الفنان أحمد السقا لبطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع الفنان أمير كرارة، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن فيلم "هروب اضراري" بطولة أحمد السقا، غادة عادل، أمير كرارة، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، ومن إخراج أحمد خالد موسى، عرض عام 2017.