محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
قررت هيئة المكتب بنقابة المهن الموسيقية في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، توجيه لفت النظر إلى الفنان أحمد سعد، بسبب طرحه أغنية بالاشتراك مع آخر غير مصرح له بالعمل "حسن شاكوش"، بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بالنقابة.
واكتفت هيئة المكتب بذلك بناء على توجيهات الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بعد تلقيه اعتذارا من الفنان أحمد سعد بعد تفهمه للأمر، مؤكدا التزامه بالقانون واللوائح وعدم مخالفتها.
وأشارت النقابة إلى أن احمد سعد فنان كبير، ولم يصبه التوفيق هذه المرة في الاختيار.
وأكدت هيئة المكتب بنقابة المهن الموسيقية استمرارها في الدفاع عن حقوق الجمعية العمومية واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد أي شخص أو كيان أو جهة تخالف القانون والنظام العام والقواعد المعمول بها داخل العمل النقابي.
مجلس نقابة المهن الموسيقية في اجتماعه أمس الإثنين، كان قد قرر إحالة المطرب أحمد سعد إلى التحقيق لطرحه أغنية مع "شاكوش" غير المصرح له بالعمل من النقابة.
وأيضا قرر المجلس مخاطبة كل شركات الإنتاج الفني المرئي والمسموع بضرورة عدم التعامل مع غير المصرح لهم بمزاولة المهنة وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف ذلك خرقا لقواعد القانون والنظام العام.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إحالته للتحقيق.. "الموسيقيين" تكتفي بتوجيه لفت نظر إلى أحمد سعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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