ماجي بو غصن تهنئ سيرين عبد النور على مسلسل "دانتيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن على تهنئة الفنانة سيرين عبد النور على مسلسل "دانتيل" الذي تستعد لعرضه.

وكتبت ماجي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" انشالله بهالظروف الصعبة بيكون المسلسل فرصة لكتار يغيروا جو ويحضروا عمل مرتب يحبّوه.. بالتوفيق حياتي وانشالله بيحقق نجاح كبير، ألف مبروك".

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أعلن المنتج جمال سنان، عن خروج مسلسل" دانتيل" للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور من سباق رمضان 2020.

وكتب "سنان" عبر حسابه على تويتر: "‏قررنا ومحطة mbc تأجيل عرض مسلسل ‎دانتيل لما بعد شهر رمضان المبارك، بسبب عدم تمكننا من إنجاز تصوير العمل الذي يخرجه المثنى الصبح وتسليمه قبل الشهر الفضيل بسبب الأزمة التي ضربت العالم، وتوقف التصوير قسراً"

وأضاف في تدوينة أخرى: "كل تأخير فيه خير، انتظروا النجوم سيرين عبدالنور، محمود نصر سلوم حداد، زينة مكي، سارة أبي كنعان، نقولا دانيال، نهلة داوود ونخبة من أبرز النجوم بعد شهر رمضان إن شاء الله"