الخميس القادم.. لطيفة تطرح "خليني" على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد المطربة لطيفة لطرح أغنية "خليني"، الخميس القادم على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ونشرت لطيفة برومو الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"استنوا أغنيتي الجديدة خليني، الخميس القادم، الساعة 5 مساءً، على قناتي الرسمية على اليوتيوب".

يذكر أن الأغنية كان من المقرر طرحها خلال الأيام الماضية، ولكن قررت لطيفة تأجيلها بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي سقط فيه العديد من القتلى والمصابين.