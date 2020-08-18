محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تستعد المطربة لطيفة لطرح أغنية "خليني"، الخميس القادم على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، في تمام الساعة الخامسة مساءً.
ونشرت لطيفة برومو الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"استنوا أغنيتي الجديدة خليني، الخميس القادم، الساعة 5 مساءً، على قناتي الرسمية على اليوتيوب".
يذكر أن الأغنية كان من المقرر طرحها خلال الأيام الماضية، ولكن قررت لطيفة تأجيلها بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي سقط فيه العديد من القتلى والمصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر الخميس القادم.. لطيفة تطرح "خليني" على يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.