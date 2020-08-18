شاهيناز تخوض أولى تجاربها فى تقديم البرامج بـ "حياتك بالألوان"

تخوض المطربة شاهيناز تجربة مجال تقديم البرامج لاول مرة من خلال برنامج يذاع حاليا كل يوم سبت على قناة الحدث مع المذيعة بسنت الباجورى ويحمل إسم "حياتك بالألوان"، ويهتم بكل ماهو جديد فى مجال الديكورات والدهانات والبيت العصرى كما يهتم ايضا بأخبار الفاشون والمرأة . وقالت "شاهيناز": ردود أفعال قوية عقب طرح أولى حلقات البرنامج يوم السبت الماضى مشيرة أن الحلقات المقبلة ستحمل عدد من المفاجئات . السبت الماضى مشيرة أن الحلقات المقبلة ستحمل عدد من المفاجئات . وطرحت المطربة شاهيناز مؤخرا أغنية جديدة تحمل إسم "كنت حلفت"من البومها الجديد "حياتي أحلي" على عدد من المنصات الإلكترونية وعلى اليوتيوب وهي من كلمات مصطفي الريدي وألحان وتوزيع آدم حسين Advertisements وتقول كلمات الأغنية:. أنا كنت حلفت ما حنيش ثاني شوقي ليك كسر حلفاني، آه ياني من اللي هيجرى لي أنا، قلبي يبيع فيّ ويشتري أصله بعيد عنك مفتري، وفي بعدك بيمسك فيّ أنا، أنا ما فيش مني حبيبي سلم لي لأدخل قلبك على غافلة، هو ده اللي عندي هتيجي هنا جنبي بذوق كده أو بالعافية، أيوة هو بقى قلبك إبتدا يعرف إنه ملوش غير قلبي، هي دي الحالة اللي جات لي أنا كنت أفتكرها يومين وتعدي.

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