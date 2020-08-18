شاهد..أحمد السبكي يعلن عن موعد طرح "توأم روحي"

أعلن المنتج أحمد السبكي عن موعد طرح فيلمه الجديد "توأم روحي"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".

ونشر المنتج أحمد السبكي الأفيش الرسمي لفيلمه الجديد "توأم روحي" وعلق عليه قائلا:"سيتم عرض فيلم " توأم روحي " للجمهور في جميع سينمات مولات مصر بدءاً من اليوم بداية من حفل الساعه ال ٧ مساءا مستنينكم ونتمني أن ينال الفيلم إعجابكم جميعاً. " توأم روحي " للجمهور في جميع سينمات مولات مصر بدءاً من اليوم بداية من حفل الساعه ال ٧ مساءا مستنينكم ونتمني أن ينال الفيلم إعجابكم جميعاً. يذكر أن أخر أعمال السبكي فيلم "صاحب المقام" وهو من بطولة "يسرا، أسر ياسين، أمينه خليل ، بيومي فؤاد"، والذي كان من تأليف: إبراهيم عيسى، وإخراج: محمد جمال العدل، وقد حاز علي إعجاب الكثير من الجمهور عقب عرضه في الشهر الماضي.



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