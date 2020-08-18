نشر الفنان طارق صبري صورة جديدة له، وذلك علي حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
بل تُكتسب، لن أقبل على الرداءة، أتوق إلى الجدارة ، ولن أتوقف عن ذلك حتى أفهمها!"، وقد تفاعل على الصورة الكثير من متابعيه عبر التعليقات.
وعلق صبري علي الصورة قائلاً:"حان الوقت للخروج من الظل، لأن العظمة لا تُعطى ،
يذكر أن أخر أعمال طارق مسلسل"يا أنا يا جدو"، وشارك معه العديد من النجوم أبرزهم:"أحمد بدير، سارة سلامة، رنا سماحة، مدخت تيخا"، وقد حقق نجاحاً كبيراً عقب عرضه علي أحد المحطات الأذاعية في شهر رمضان الماضي .
كانت هذه تفاصيل خبر طارق صبري يشارك جمهوره بصورة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.