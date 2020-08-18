طارق صبري يشارك جمهوره بصورة جديدة

نشر الفنان طارق صبري صورة جديدة له، وذلك علي حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وعلق صبري علي الصورة قائلاً:"حان الوقت للخروج من الظل، لأن العظمة لا تُعطى ،

بل تُكتسب، لن أقبل على الرداءة، أتوق إلى الجدارة ، ولن أتوقف عن ذلك حتى أفهمها!"، وقد تفاعل على الصورة الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أن أخر أعمال طارق مسلسل"يا أنا يا جدو"، وشارك معه العديد من النجوم أبرزهم:"أحمد بدير، سارة سلامة، رنا سماحة، مدخت تيخا"، وقد حقق نجاحاً كبيراً عقب عرضه علي أحد المحطات الأذاعية في شهر رمضان الماضي .



