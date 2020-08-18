إستقر صناع فيلم العارف، على موعد طرح الفيلم في دور العرض السينمائي لينافس على شباك تذاكر موسم عيد الفطر القادم ٢٠٢١، بعد تأجيل طرحه عدة مرات بسبب أزمة فيروس كورونا.
وكان من المقرر له أن ينافس في عيد
فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، ومنتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.
تدور أحداث الفيلم حول فكرة حرب العقول الأحداث، في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تأجيله بسبب كورونا.. صناع فيلم العارف يستقرون على موعد طرحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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