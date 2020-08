لطيفة تعلن عن موعد طرح أحدث أغانيها

View this post on Instagram

استنوا اغنيتي الجديدة #خليني الخميس القادم الساعة ٥ مساءاً على قناتي الرسمية على اليوتيوب لينك القناة في البايو ⬆️ كلمات : ياسين الحمزاوي أحان و توزيع موسيقي: @aminekolsi جيتار : ايهاب ليمام ايقاع تونسي : جلال الشواشي صولو كيبورد : محمد الرزڨي (rezgos) تسجيل الآلات الموسيقية : STUDIO AMINE KOLSI Makeup @rehamkhalifaa Hair @abdo_hair_salon Location @photopiacairostudio Produced by Latisol Social Media @mohamedjamal85 Video by @ag.advertising Powered by Qanawat