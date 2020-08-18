لطيفة تعلن عن موعد طرح أحدث أغانيها

أعلنت المطربة لطيفة عن موعد طرح أغنيتها الجديدة "خليني" ، وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".

نشرت لطيفة مقطع من أغنيتها الجديدة"خليني"، وعلقت على الصورة قائلة:"إستنوا أغنيتي الجديدة خليني الخميس القادم الساعة

٥ مساءاً على قناتي الرسمية على اليوتيوب".

كتبت لطيفة تفاصيل الاغنية، هى من كلمات :ياسين الحمزاوي، ألحان وتوزيع موسيقي: أمين القلسي، جيتار: إيهاب لمام، إيقاع تونسي:

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جلال الشواشي، صولو كيبورد : محمد الرزڨي".

الجدير بالذكر أن آخر أعمال لطيفة ألبوم"أقوى واحدة"، والذي يتضمن 14 أغنية من ضمنهم"سلمولي على اللي غايب، زيدي، ملكه بيك،أنت ياه" ، وقد نال إعجاب الكثير من متابعيها وحقق نجاحاً كبيراً خلال هذا العام .