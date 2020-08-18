أعلنت المطربة لطيفة عن موعد طرح أغنيتها الجديدة "خليني" ، وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".
نشرت لطيفة مقطع من أغنيتها الجديدة"خليني"، وعلقت على الصورة قائلة:"إستنوا أغنيتي الجديدة خليني الخميس القادم الساعة٥ مساءاً على قناتي الرسمية على اليوتيوب".
كتبت لطيفة تفاصيل الاغنية، هى من كلمات :ياسين الحمزاوي، ألحان وتوزيع موسيقي: أمين القلسي، جيتار: إيهاب لمام، إيقاع تونسي:
الجدير بالذكر أن آخر أعمال لطيفة ألبوم"أقوى واحدة"، والذي يتضمن 14 أغنية من ضمنهم"سلمولي على اللي غايب، زيدي، ملكه بيك،أنت ياه" ، وقد نال إعجاب الكثير من متابعيها وحقق نجاحاً كبيراً خلال هذا العام .
استنوا اغنيتي الجديدة #خليني الخميس القادم الساعة ٥ مساءاً على قناتي الرسمية على اليوتيوب لينك القناة في البايو ⬆️ كلمات : ياسين الحمزاوي أحان و توزيع موسيقي: @aminekolsi جيتار : ايهاب ليمام ايقاع تونسي : جلال الشواشي صولو كيبورد : محمد الرزڨي (rezgos) تسجيل الآلات الموسيقية : STUDIO AMINE KOLSI Makeup @rehamkhalifaa Hair @abdo_hair_salon Location @photopiacairostudio Produced by Latisol Social Media @mohamedjamal85 Video by @ag.advertising Powered by Qanawat
استنوا اغنيتي الجديدة #خليني الخميس القادم الساعة ٥ مساءاً على قناتي الرسمية على اليوتيوب لينك القناة في البايو ⬆️ كلمات : ياسين الحمزاوي أحان و توزيع موسيقي: @aminekolsi جيتار : ايهاب ليمام ايقاع تونسي : جلال الشواشي صولو كيبورد : محمد الرزڨي (rezgos) تسجيل الآلات الموسيقية : STUDIO AMINE KOLSI Makeup @rehamkhalifaa Hair @abdo_hair_salon Location @photopiacairostudio Produced by Latisol Social Media @mohamedjamal85 Video by @ag.advertising Powered by Qanawat
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة تعلن عن موعد طرح أحدث أغانيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.